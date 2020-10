Renatinho em ação pelo sub-23 do Braga, de Portugal Divulgação

Rio - Em 2008, o quadro Bola Cheia, do Fantástico, mudou a história de Renatinho. Aos 8 anos, o garoto foi finalistas e chamou a atenção de grandes clubes do futebol brasileiro. Renatinho passou por São Paulo, Santos e Corinthians. O meia se destacou no Timão e foi contratado pelo Braga, de Portugal.

O jogador falou sobre a oportunidade de atuar em um clube Europeu: "Não digo que seja um novo recomeço, e sim uma oportunidade que muitos brasileiros na minha idade querem ter, de jogar na Europa em um clube que tem uma estrutura ótima, que me dá todo apoio para ir em busca dos meus objetivos", disse.



Renatinho atuou na base Corintiana entre 2015 e 2018. No clube Paulista, o jogador era tido como uma promessa. Porém, com o decorrer do tempo passou a ter menos oportunidades e foi aí que surgiu o Braga. Renatinho chegou ao clube Português em 2018 e tem conseguido ser destaque na equipe Sub-23.



Apesar do profissional ser um objetivo, o meia sabe que precisa primeiro atuar bem na equipe Sub-23, para depois ter a sua oportunidade na equipe principal.

"Primeiro quero fazer uma boa temporada com a nossa equipe Sub-23, juntamente com os meus companheiros buscar os nossos objetivos. Com isso, as oportunidades na equipe principal vão surgir naturalmente. Esse é meu objetivo", concluiu.