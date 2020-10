Rio - Clima de paz no Real Madrid. De acordo com informações da imprensa espanhola, Benzema e Vini Jr. estão bem um com o outro após a polêmica que envolveu os dois na última partida do clube, pela Liga dos Campeões, contra o Borussia Mönchengladbach. Na ocasião, o francês teria dito a Mendy para que "não passasse a bola ao brasileiro".

Nesta quinta-feira, segundo informou o jornal "Marca", o Real Madrid se reapresentou após folga na quarta-feira e os dois jogadores eram o centro das atenções. A publicação diz que Benzema chamou Vini Jr. para conversar com e esclareceu as coisas.



Durante o treinamento, os dois atacantes estiveram perto um do outro durante as atividades e a relação entre os atletas era muito boa, segundo relatou o jornal.