Jorge Jesus Divulgação/Benfica

Por IG - Esporte

Publicado 30/10/2020 11:52 | Atualizado 30/10/2020 12:23

Rio - O ex-técnico do Flamengo, Jorge Jesus, hoje no Benfica, causou polêmica na Espanha após criticar o Barcelona do holandês Ronald Koeman, que acaba de vencer a Juventus na Champions League.

Durante uma coletiva de imprensa, após vencer o Standard de Liège, na Liga Europa, o treinador fugiu de uma comparação do desempenho da sua equipe com o gigante espanhol.

LEIA MAIS: CONFIRA MAIS INFORMAÇÕES SOBRE O MUNDO DO ESPORTE



"Tudo começou após o atacante do time adversário, Mehdi Carcela, elogiar o Benfica na saída de campo. "Na primeira parte tivemos muito pouca posse de bola. Com Pizzi e Taraabt, o Benfica parece o Barcelona", comentou.

"Tudo começou após o atacante do time adversário, Mehdi Carcela, elogiar o Benfica na saída de campo. "Na primeira parte tivemos muito pouca posse de bola. Com Pizzi e Taraabt, o Benfica parece o Barcelona", comentou.

Publicidade

Essas palavras não agradaram a Jorge Jesus. "Não direi que parecemos com o Barcelona. O de alguns anos atrás sim, mas o de agora não tem nada. Não quero que se pareça com o de agora, mas não me importaria se fosse parecido com o outro", rebateu ele, elogiando a evolução do Benfica. "Esta equipe tem uma ideia de jogo cada vez mais identificada. Os jogadores de futebol confiam nela e aparecem cada vez mais", afirmou.



A imprensa online espanhola não demorou a replicar as palavras de Jorge Jesus. O jornal Sport aponta que o treinador menosprezou a equipa orientada por Ronald Koeman. Já o "As" apontou que o português "atirou contra o Barça".

Publicidade

O Benfica superou o time belga em um jogo em que finalizou 16 vezes (dez a mais do que o adversário) e registrou 66,2% de posse de bola. Com o triunfo, os Encarnados lideram o grupo D com os mesmos seis pontos do Rangers. Lech Poznan e Standard Liège estão zerados.



Vindo de sete vitórias seguidas, o time de Jorge Jesus voltará a campo na segunda-feira, quando visitará o Boavista às 18h (de Brasília), pelo Campeonato Português, com transmissão do Fox Sports.

O ex-técnico do Flamengo, Jorge Jesus, hoje no Benfica, causou polêmica na Espanha após criticar o Barcelona do holandês Ronald Koeman, que acaba de vencer a Juventus na Champions League.



Durante uma coletiva de imprensa, após vencer o Standard de Liège, na Liga Europa, o treinador fugiu de uma comparação do desempenho da sua equipe com o gigante espanhol.



Tudo começou após o atacante do time adversário, Mehdi Carcela, elogiar o Benfica na saída de campo. "Na primeira parte tivemos muito pouca posse de bola. Com Pizzi e Taraabt, o Benfica parece o Barcelona", comentou.

Essas palavras não agradaram a Jorge Jesus. "Não direi que parecemos com o Barcelona. O de alguns anos atrás sim, mas o de agora não tem nada. Não quero que se pareça com o de agora, mas não me importaria se fosse parecido com o outro", rebateu ele, elogiando a evolução do Benfica. "Esta equipe tem uma ideia de jogo cada vez mais identificada. Os jogadores de futebol confiam nela e aparecem cada vez mais", afirmou.

A imprensa online espanhola não demorou a replicar as palavras de Jorge Jesus. O jornal Sport aponta que o treinador menosprezou a equipa orientada por Ronald Koeman. Já o "As" apontou que o português "atirou contra o Barça".

O Benfica superou o time belga em um jogo em que finalizou 16 vezes (dez a mais do que o adversário) e registrou 66,2% de posse de bola. Com o triunfo, os Encarnados lideram o grupo D com os mesmos seis pontos do Rangers. Lech Poznan e Standard Liège estão zerados.

Vindo de sete vitórias seguidas, o time de Jorge Jesus voltará a campo na segunda-feira, quando visitará o Boavista às 18h (de Brasília), pelo Campeonato Português, com transmissão do Fox Sports.