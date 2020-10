Mike Tyson Reprodução

Rio - Mike Tyson está de volta aos ringues. Após 15 anos da sua aposentadoria, o ex-campeão dos pesos pesados, de 54 anos, faz uma luta exibição contra seu compatriota Roy Jones Jr, ex-campeão dos médios e dos pesados e prata nos Jogos de Seul 88.

A luta que acontece no dia 24 de novembro e que marca o confronto de duas lendas do boxe, terá transmissão do Canal Combate. Além disso, a TV Globo também vai exibir a luta para seus canais abertos, logo depois da transmissão ao vivo do Combate.



Dois dos maiores boxeadores da história, Mike Tyson e Roy Jones Jr, construíram cartéis invejáveis ao longo das suas vitoriosas carreiras. Tyson tem 50 vitórias, sendo 44 por nocaute. Já o adversário, apelidado de ‘Capitão Gancho’, devido à potência de seu gancho, tem no currículo 66 vitórias, 47 por nocaute.