Rio - Abel Ferreira deve assinar contrato com o Palmeiras antes mesmo de chegar ao Brasil. O estafe do treinador português e o clube trabalham para que seu desembarque ocorra até o próximo domingo (1), no entanto, o vínculo com o Verdão será firmado digitalmente, o que possibilitará seu anúncio de forma antecipada.

O treinador português despediu-se de todos e até mesmo comoveu-se pouco antes de a equipa partir e as lágrimas aparecerem nos seus olhos.

Abel Ferreira se despede do elenco, seguirá para Salónica para vir ao Brasil fechar com o Palmeiras.



Na manhã desta sexta-feira (30), o técnico, inclusive, já se despediu do elenco do PAOK no retorno à Grécia, após a partida contra o Granada desta quinta-feira (29) pela UEFA Europa League. O momento foi flagrado em vídeo e divulgado nas redes sociais.

Antes de vir para o Brasil, Ferreira viajará para Portugal, por motivos pessoais. Logo em seguida, embarcará rumo à América do Sul, onde iniciará seu novo desafio com o Verdão, com quem terá contrato até o fim de 2022. A ideia é que o novo comandante já esteja nas cabines do Allianz Parque para assistir presencialmente ao duelo contra o Atlético-MG, marcado para as 17h de segunda-feira (2).



Abel deve trazer consigo na bagagem quatro colegas portugueses que fazem parte de sua comissão técnica: os auxiliares Carlos Martinho e Vitor Castanheira, o preparador físico João Martins e também o analista de desempenho Tiago Costa.