Neymar se lesionou em jogo da Liga dos Campeões AFP

Por ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado há 37 segundos

Rio - Thomas Tuchel, técnico do Paris Saint-Germain, afirmou, nesta sexta-feira, que só espera contar com o Neymar dentro de três semanas, por causa da lesão muscular sofrida pelo atacante na coxa esquerda no jogo contra o Istanbul Basaksehir, quarta-feira, pela segunda rodada do Grupo H da Liga dos Campeões.