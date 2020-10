Maradona e Pelé cessaram a briga entre os dois AFP

Por O Dia

Rio - Pelé usou as redes sociais para homenagear Diego Maradona, que completa 60 anos nesta sexta-feira. O Rei do Futebol, que completou 80 anos no último dia 23, postou uma foto ao lado do craque argentino durante a Copa do Mundo de 1990, na Itália.

"Meu grande amigo, Maradona. Eu vou sempre te aplaudir. Eu vou sempre torcer por você. Que a sua jornada seja longa e que você continue sempre sorrindo, e me fazendo sorrir também! Feliz aniversário!", escreveu Pelé na legenda da publicação.

Diego Maradona foi revelado pelo Argentino Juniors, mas também teve uma passagem vitoriosa pelo Boca Juniors. Ele também passou pelo Barcelona, antes de fazer história pelo Napoli.

Pela seleção argentina, Diego Maradona foi um dos responsáveis pelo bicampeonato da Copa do Mundo em 1986, no México. Ele também disputou as Copas de 1982, 1990 e 1994.