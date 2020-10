Cristiano Ronaldo AFP

Rio - O jogador português Cristiano Ronaldo está recuperado da Covid-19. Nesta sexta-feira, a Juventus confirmou que o atacante testou negativo e garantiu o retorno do astro às atividades da equipe de Turim. O camisa 7 testou positivo há duas semanas e perdeu jogos pela seleção de Portugal, e desfalcou o a Juve no Campeonato Italiano e Liga dos Campeões.

"Cristiano Ronaldo fez uma verificação com teste diagnóstico para Covid 19. O exame deu resultado negativo. O jogador, portanto, se recuperou após 19 dias e não está mais sujeito ao isolamento doméstico", publicou o clube no Twitter.

A contaminação de Cristiano Ronaldo gerou polêmica no futebol europeu. O último jogo dele foi na partida entre Portugal e França pela Liga das Nações. O jogador deixou a concentração da Juventus, no dia 4 de outubro, para poder se apresentar à seleção. A decisão fez com que CR7 fosse criticado.

O ministro do esporte italiano, Vincenzo Spadafora, criticou o deslocamento entre Itália e Portugal que Cristiano Ronaldo fez, na época em que contraiu Covid-19. De acordo com a autoridade, o craque quebrou protocolos sanitários quando se juntou à equipe portuguesa no começo do mês