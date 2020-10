Arboleda foi alvo de protestos neste sábado Divulgação

Por O Dia

Rio - Na madrugada de sexta-feira, o zagueiro do São Paulo Arboleda foi flagrado em um show de funk e gerou a revolta de torcedores, inconformados com seu descaso em meio à pandemia. A diretoria do Tricolor decidiu aplicar uma multa ao zagueiro.

Arboleda apareceu em vídeos postados em uma rede social do cantor de funk Dj Guuga. O zagueiro aparece sem máscara. As imagens foram apagadas do perfil do artista, mas acabaram replicadas por torcedores no Twitter.



Na manhã desta sexta, o atleta treinou normalmente com os demais companheiros visando a partida contra o Flamengo, no próximo domingo, no Maracanã. A atividade começou às 10h30, poucas horas depois de o zagueiro deixar a festa.



"Arboleda flagrado na noite de ontem até altas horas, com o treino de hoje marcado para as 10h30. Será que treinou? aparecer em fotos vestindo a camisa do Palmeiras, o zagueiro, antes exaltado, já tinha perdido pontos com a torcida. Agora, aparentemente seu descrédito com os são-paulinos ficou ainda maior".