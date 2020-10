Por O Dia

Publicado 30/10/2020 20:35 | Atualizado 30/10/2020 22:50

Na última quarta-feira, 28, a torcida rubro-negra se mostrou satisfeita com o desempenho do jovem Hugo Souza. Com a lesão do titular Diego Alves, o goleiro cria do Ninho do Urubu vem impressionando pelas suas boas atuações com a camisa do time carioca. No jogo anterior, salvou o Flamengo e garantiu a vitória contra o Athletico Paranaense na Copa do Brasil, levando vantagem para o jogo de volta no Maracanã.O jornal O Dia fez a seguinte pergunta em suas redes sociais: quem você colocaria hoje como goleiro titular do Flamengo? Pela votação, 72,9% da torcida do time carioca prefere continuar assistindo as boas atuações do jovem Hugo como titular nos jogos. A enquete do O Dia foi realizada entre as tardes de quinta, 29 e sexta feira, 30, nas redes sociais Facebook Linkedin com o total de votos de 763.