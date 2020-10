Insatisfeita com a péssima campanha do Goiás no Brasileiro, a torcida promoveu o 'enterro' simbólico da diretoria Reprodução/Twitter

Por O Dia

Goiânia - Enquanto o Goiás, lanterna do Campeonato Brasileiro, se preparava para o duelo contra o Vasco, neste domingo, às 20h30, no Serrinha, em uma busca de uma sobrevida na competição, um grupo de torcedores promoveu um 'cortejo fúnebre' na sede do clube, na tarde deste sábado, para simbolizar o 'enterro' da diretoria esmeraldina, principal alvo das cobranças.

O protesto foi pacífico. Com faixas de repúdio, bandeiras de organizadas e até um caixão lacrado em frente à sede social, os torcedores expuseram a indignação pela campanha do clube no Brasileiro. Há oito rodadas sem vencer, o Esmeraldino soma 11 pontos em 16 jogos. A assessoria de imprensa não se pronunciar sobre o ato.



Sob pressão, o técnico Enderson Moreira busca a primeira vitória desde sua volta a Goiânia, há sete rodadas atrás. Com dois jogos a menos, o Goiás pode começar a ressuscitar com uma vitória sobre o Vasco e evitar, na sequência da competição, uma 'morte' prematura na luta contra o rebaixamento.