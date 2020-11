Troféu do Campeonato Brasileiro Divulgação

Por O Dia

Rio - Dezenove rodadas já se passaram no Campeonato Brasileiro, que tem o Internacional como líder. Flamengo é o segundo colocado, seguido por Atlético-MG e Fluminense. Botafogo e Vasco brigam na parte de baixo da tabela, nas posições 14º e 16º, respectivamente. O matemático Tristão Garcia, dono do portal 'Infobola', fez o estudo das chances de título, Libertadores e rebaixamento dos clubes.



De acordo com o portal, apesar de não liderar, o Flamengo aparece como o clube com maior chance de título do Brasileirão, com 24%, seguido pelo Inter, com 23% e São Paulo, com 22%. Em alta, o Fluminense aparece com 48% de chances de conseguir uma vaga na próxima Libertadores da América. Já Botafogo e Vasco possuem risco considerável de queda, com 33% e 29%, respectivamente. Confira o levantamento:





Chances de título:

1. Flamengo - 24%

2. Internacional - 23%

3. São Paulo - 22%

4. Atlético-MG - 13%

5. Fluminense - 9%

6. Santos - 4%

7. Palmeiras - 3%

8. Grêmio - 2%





Probabilidades de Libertadores:

1. Internacional - 71%

2. Flamengo - 70%

3. São Paulo - 67%

4. Atlético-MG - 54%

5. Fluminense - 48%

6. Santos - 27%

7. Palmeiras - 20%

8. Grêmio - 19%

9. Fortaleza - 9%

10. Corinthians - 4%

11. Ceará - 4%

12. Sport - 3%

13. Atlético-GO - 1%

14. Botafogo - 1%

15. Bahia - 1%

16. Vasco - 1%





Chances de Rebaixamento:

20. Goiás - 87%

19. Athletico - 73%

18. RB Bragantino - 42%

17. Coritiba - 43%

16. Vasco - 29%

15. Bahia - 35%

14. Botafogo - 33%

13. Atlético-GO - 22%

12. Ceará - 9%

11. Corinthians - 9%

10. Fortaleza - 5%

9. Sport - 10%

8. Grêmio - 1%

7. Palmeiras - 1%

6. Santos - 1%