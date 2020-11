Sonho antigo de Sampaoli, Eduardo Vargas custou cerca de R$ 7,2 milhões ao Galo AFP

Por O Dia

Publicado 06/11/2020 16:33 | Atualizado 06/11/2020 21:43

Belo Horizonte - Há quatro rodadas sem vencer no Campeonato Brasileiro, o Atlético-MG anunciou nesta sexta-feira a contratação do atacante Eduardo Vargas para recuperar o fôlego na busca pela liderança. Às vésperas do confronto direto com o Flamengo, neste domingo, às 18h15, no Mineirão, o clube mineiro aguarda o chileno neste sábado, na Cidade do Galo, para realizar exames médicos antes da assinatura do contrato até o fim de 2022.

Terceiro colocado na classificação, com 32 pontos, o Atlético encara o clássico com o Rubro-Negro, segundo colocado, com os mesmos 35 pontos do líder, Inter, como uma decisão. Em queda, o clube voltou a mostrar força no mercado ao desembolsou cerca de R$ 7,2 milhões para conseguir a liberação imediata do Tigres, do México.

Velho conhecido de Jorge Sampaoli, o atacante, de 30 anos, pode reeditar a bem-sucedida parceria que teve sob o comando do argentino pela Universidad de Chile, que eliminou o Flamengo na Libertadores de 2011 e na seleção do Chile. Nome frequente nas convocações de seu país, Vargas, que defendeu o Grêmio, em 2013, já esteve no radar do próprio Flamengo inúmeras vezes.

O chileno é 20º reforço do Galo em 2020 e o 11º da Era Sampaoli. O goleiro Éverson, os zagueiro Bueno e Junior Alonso, o lateral-direito Mariano, os volantes Léo Sena, que já foi repassado por empréstimo ao Spezia, da Itália, e Alan Franco, o apoiador Zaracho e os atacantes Marrony, Keno e Eduardo Sacha integram a lista.