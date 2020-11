Flamengo

A pedido de Domènec, Gabriel Noga e Ramon 'descem' para reforçar Sub-20 do Flamengo e ganhar ritmo

A intenção do treinador é dar 'minutagem' aos jovens do elenco profissional que não terão oportunidades no time profissional no duelo deste domingo, com o Atlético-MG

Publicado 07/11/2020 14:21 | Atualizado há 2 horas