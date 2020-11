Por O Dia

President Elect @JoeBiden and Madam Vice President @KamalaHarris congrats!!! — Megan Rapinoe (@mPinoe) November 7, 2020

Estados Unidos - Os Estados Unidos já tem novo presidente. De acordo com as projeções dos principais portais do país, Joe Biden, do Partido Democrata, venceu Donald Trump, do Republicano, e se tornou o 46° presidente do país norte-americano. Alguns grandes atletas, como LeBron James, Megan Rapinoe e Simone Biles se manifestaram nas redes sociais.