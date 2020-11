Maradona passou por cirurgia no cérebro e não tem previsão de alta Divulgação/Gimnasia y Esgrima

Por MH

Publicado 07/11/2020 17:13 | Atualizado 07/11/2020 17:14

Três depois de realizar uma cirurgia para drenar uma pequena hemorragia no cérebro de Maradona, o médico pessoal do ídolo argentino, Alfredo Cahe, se mostrou muito preocupado com o futuro do ex-jogador, que apresenta sinais de abstinência de álcool e "episódios de confunsão mental".

Segundo Cahe, o eterno camisa 10 da Argentina insiste em deixar o hospital em que está internado desde a terça-feira da semana passada. Além disso, Maradona também apresentou problemas no fígado e no coração.

Publicidade

"Ele tem que ser tratado para não ingerir álcool. Toda a família concorda que a situação é insustentável. Precisamos segurar o touro pelos chifres, já que ele tem problemas cardiovasculares". Temos que limpá-lo. O futuro de Diego é um mistério, e isso me assusta", afirmou Cahe, em entrevista à ESPN.

O técnico do Gimnasia deu entrada em uma clínica de La Plata na última segunda e, após uma série de exames, os médicos identificaram um hematoma subdural, que é um ligeiro acúmulo de sangue na meninge. O ídolo foi transferido para outro hospital em Buenos Aires, onde passou pela cirurgia.