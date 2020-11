Bruno Guimarães Reprodução Lyon

Por O Dia

Rio - Ex-Atlhetico Paranaense, o meia Bruno Guimarães, em grande fase no Lyon, foi convocado por Tite para substituir Casemiro na seleção brasileira. O volante do Real Madrid testou positivo para o novo coronavírus e ficará de fora das partidas contra Venezuela e Uruguai, nos dias 13 e 17, respectivamente.

Antes de Casemiro, Tite já havia perdido outros quatro nomes da lista principal: Phillipe Coutinho, Fabinho, Rodrigo Caio, Éder Militão e Neymar. Para o lugar do quinteto foram chamados Lucas Paquetá, Felipe, Diego Carlos, Allan e Pedro. As partidas vão ocorrer no Morumbi e Estádio Centenário de Montevidéu.