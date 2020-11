CR7 pode desfalcar Portugal nas Eliminatórias para a Copa do Mundo Reprodução/Instagram

Por MH

O atacante Cristiano Ronaldo deverá ser problema para a seleção de Portugal nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, no Catar. O camisa 7 sofreu uma lesão no tornozelo durante o empate da Juventus com a Lazio, em 1 a 1, neste sábado, pelo Campeonato Italiano.

De acordo com o técnico da Velha Senhora, o ex-jogador Andrea Pirlo, o craque será reavaliado nas próximas horas. No entanto, caso a lesão seja mesmo séria, CR7 corre o risco de ser cortado dos jogos de Portugal contra Andorra, França e Croácia que ocorrem a partir da próxima semana durante a data Fifa.