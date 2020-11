Ramon Menezes afirmou que seguirá torcendo pelo clube Rafael Ribeiro / Vasco

Por O Dia

Rio - O CRB anunciou, na manhã desta segunda-feira, a contratação do técnico Ramon Menezes, ex-Vasco. Ele chega para o lugar de Marcelo Cabo e terá a missão de comandar a equipe durante o restante da Série B.

Ramon se destacou no comandou do Vasco neste ano. Com bom início de trabalho, ele chegou a levar o Cruzmaltino à liderança do Brasileirão, mas não resistiu à queda de rendimento da equipe no decorrer da competição. Foram 16 jogos, com oito vitórias.

Atualmente, o CRB ocupa a 10ª posição na Série B, com 26 pontos.