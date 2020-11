Walber em ação com a camisa do Guarani Arquivo Pessoal

Por Venê Casagrande

O Guarani volta a campo nesta segunda-feira para pegar o Cruzeiro, às 20h, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileirão, no Mineirão. Para segurar o ataque da Raposa, o técnico Felipe Conceição conta com o ótimo momento do zagueiro Walber, que atuou nas últimas 15 partidas pelo Bugre e ficou 90 minutos em campo em todas elas. Na temporada 2020, o defensor soma 28 confrontos, sendo 27 como titular e um como reserva.

O "homem de aço" do Guarani não se destaca apenas pela parte física, mas também nos critérios táticos e técnicos. Embora tenha apenas 23 anos, o jogador mostra nas partidas pelo Bugre tranquilidade que muitos atletas experientes não têm Brasil afora. A noção tática espantou Felipe Conceição, que, nos bastidores, segundo apurou a reportagem, elogiou bastante o zagueiro.

"Esse zagueiro aí (apontando para Walber) é diferenciado. Gostei dele", teria dito Felipe Conceição nos primeiros treinamentos como comandante do Guarani.

Outro ponto que precisa ser destacado é a maturidade fora das quatro linhas. Walber mostra um poder de liderança que impressiona até mesmo que o conhece há mais tempo. Focado, o jogador tem cuidado bastante da alimentação fora do clube.

"Ele tá muito focado neste ano. Parece um 'cavalo' nos treinamentos", revelou uma fonte da reportagem.

MELHOR MOMENTO:

Em entrevista ao Jornal O Dia, o zagueiro Walber falou sobre o bom momento que vive no Guarani e concordou quando questionado se, de fato, é a melhor fase da (curta) carreira dele.

“È o melhor momento da minha carreira. Estou jogando e tendo sequência para poder mostrar o meu valor. O grupo aqui é forte e unido. O treinador me dá muita confiança, conversa comigo e me orienta bastante. Esse é o segredo da minha evolução e do meu sucesso.”

Walber chegou ao Guarani emprestado pelo Athetico-PR até o fim da temporada 2020, em fevereiro. Quando perguntado se desejaria estender o vínculo com o Bugre, o zagueiro saiu pela tangente e mostrou que o foco, de fato, está apenas dentro de campo.

“Estou aqui emprestado pelo athetico paranaense e o meu futuro eu deixo na mão de Deus e do Nick e do Fabiano, que são meus empresários. Procuro apenas focar no meu trabalho. Meu objetivo aqui é contribuir para subir o Guarani. Podem apostar, vamos dar muito trabalho lá parte de cima da tabela."