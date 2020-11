Hamilton, o Ibrahimovic da Amazônia, faz gol com movimento acrobático Reprodução/Instagram

Por MH

Apelidado carinhosamente de Ibra da Amazônia pela torcida do Manaus, clube que disputa a Série C do Campeonato Brasileiro, o atacante Hamilton agora não terá mais como se livrar da comparação com o astro sueco. É que na rodada deste último final de semana, no empate de sua equipe com o Ferroviário (CE), o jogador marcou um gol depois de um movimento acrobático muito parecido com o craque do Milan, da Itália. Confira no vídeo abaixo a partir dos 40 segundos.

O movimento foi registrado pelo fotógrafo João Normando e não demorou para viralizar nas redes sociais. Este foi o sexto gol de Hamilton na terceira divisão, que agora é o vice-artilheiro do torneio. No total, são oito na temporada.