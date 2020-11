Mesmo com o Colorado na ponta da tabela do Brasileiro, Coudet está seduzido pela chance de trabalhar na Espanha Ricardo Duarte/Internacional

Publicado 09/11/2020 15:41 | Atualizado 09/11/2020 15:42

Porto Alegre - Na liderança isolado do Campeonato Brasileiro, o Internacional corre o risco de perder um importante componente na consistente campanha que o mantém na dianteira na corrida pelo título: Eduardo Coudet. Com uma proposta do Celta de Vigo, da Espanha, nas mãos, o técnico argentino já comunicou a diretoria a intenção de deixar o clube.

Com contrato até o fim de 2021, Coudet tem multa rescisória avaliada em cerca de R$ 10 milhões. A notícia que ganhou força no noticiário espanhol no fim de semana caiu como uma bomba em Porto Alegre. No momento, nem mesmo a disputa pelos títulos Brasileiro, da Copa do Brasil e da Libertadores foi suficiente para que o treinador recusasse a oferta.

Seduzido pela chance de trabalhar na Europa, Coudet encontra resistência da diretoria, que iniciou uma série de reuniões depois logo após o empate com o Coritiba, domingo, no Beira-Rio, na tentativa de convencer o argentino a mudar de ideia. Ainda que na ponta do Brasileiro, o treinador já indicava sinais de desgaste com a diretoria pelas negativas em relação a reforços.

O Inter, que não abrirá mão da multa rescisória, já começa a pensar num plano B, caso o Celta de Vigo confirme Eduardo Coudet para a próxima temporada.