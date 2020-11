Diego Carlos Lucas Figueiredo/CBF

Por O Dia

Publicado 09/11/2020

Rio - Uma das novidades na seleção brasileira é o zagueiro do Sevilla, Diego Carlos. O jogador de 27 anos é titular no clube espanhol e foi convocado para as partidas das Eliminatórias contra Venezuela e Uruguai. O atleta, campeão da última Liga Europa, ainda é pouco conhecido por grande parte da torcida brasileira, tendo em vista que nunca atuou no país de forma profissional.

O defensor, que foi convocado para substituir Rodrigo Caio, lesionado, chegou à Granja Comary, em Teresópolis, nesta segunda-feira e concedeu entrevista coletiva. O jogador aproveitou para se apresentar e destacar algumas de suas características.

"Sou um defensor que gosta muito de duelo, meu ponto principal é a concentração dentro da partida, não deixo ela cair. Mantenho meu foco contra os adversários. Meu foco é que minha equipe sempre ganhe e eu possa fazer o meu melhor nas partidas", comentou.

O zagueiro atuou na base do São Paulo e até chegou a ser promovido para o time principal, mas escolheu deixar o clube por entender que não teria chances. Depois de breves passagens por Madureira e Paulista de Jundiaí, ele foi atuar em Portugal.

"No Brasil eu não cheguei a atuar, minha carreira começou na Europa no Estoril e no Porto B, e, graças a Deus, tive uma carreira que, até agora, está sendo brilhante para mim, estou subindo cada vez mais. Tive bons momentos na França (pelo Nantes) e agora estou vivendo um lindo momento na Espanha", relembrou.

O defensor é conhecido por se destacar mais pelo físico que pela técnica, quando questionado sobre isso, ele respondeu. "Desde o início da minha carreira todos os jogadores comentavam sobre o meu porte físico ser diferente dos meus companheiros. Isso não me afeta nem um pouco. Isso me traz alegria porque mostra que eu estou bem fisicamente. Eu tenho os meus focos, os meus objetivos. Eu vou sempre em busca do melhor possível", ponderou.



Além de Diego Carlos, quem também pode estrear pela seleção brasileira é o atacante do Flamengo, Pedro. O jogador já havia sido chamado uma vez, quando atuava pelo Fluminense, mas acabou cortado devido a uma lesão.

"Estou muito feliz com a minha convocação, muito feliz por estar aqui na seleção brasileira. Um sonho de criança sendo realizado. Uma grande oportunidade e espero fazer o melhor possível para ajudar e estar junto com este grupo fantástico que eu fui muito bem recebido", disse Diego Carlos.



"É um momento marcante. Estou muito feliz. Um momento único, só eu consigo sentir. É muito difícil de passar para o público. Me sinto muito realizado e, também, estar ao lado do Thiago Silva que é um grande ídolo meu, uma referência para mim no futebol é mais marcante ainda. Com ele aqui hoje, a gente está defendendo a Seleção Brasileira, eu ao lado dele podendo trabalhar junto, treinar junto. A gente só tinha jogado contra. Tenho certeza que vou ganhar muita experiência, muitos conselhos bons", completou o defesnor.

O próximo compromisso da Seleção já é nesta sexta-feira, contra a Venezuela, no Morumbi. Na próxima terça-feira, a equipe comandada por Tite enfrenta o Uruguai, no Estádio Centenário de Montevidéu. As partidas são válidas pela terceira e quarta rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022.