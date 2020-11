Abel Braga Rafael Ribeiro/Vasco

Por O Dia

Rio - Com a saída de Eduardo Coudet cada vez mais próxima, o Internacional deverá anunciar Abel Braga como substituto. O técnico aceitou as condições impostas pela equipe gaúcha e deverá retornar ao Colorado, após seis anos. As informações são do portal "UOL".

O treinador argentino recebeu uma oferta do Celta de Vigo e deverá deixar o clube gaúcho, que lidera atualmente o Campeonato Brasileiro. Segundo o site, o período do contrato de Abel Braga com o Internacional ainda não foi definido.

Abel Braga é ídolo do Internacional, clube que comandou em cinco oportunidades. A principal delas entre 2006 e 2007, quando conquistou a Libertadores e o Mundial de Clubes pela equipe gaúcha.

Bastante vitorioso, Abel Braga vem de passagens irregulares por clubes brasileiros como Flamengo, Cruzeiro e Vasco. O seu último trabalho foi no clube de São Januário e acabou encerrado em maço de 2020.