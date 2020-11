Bruno Tavares Divulgação

Rio - O atacante Bruno Tavares, do time sub-23 do Sporting-POR, foi hospitalizado no último sábado após ter sido atingido por um tiro acidental no peito. A informação é do jornal português Record.

De acordo com a publicação, tudo não passou de um susto. O jogador já teve alto do Hospital Garcia de Orta, na cidade de Almada (região metropolitana de Lisboa), nesta segunda-feira e vem sendo monitorado por médicos do clubes.

Até o momento, o Sporting ainda não se manifestou sobre o caso.