Loco Abreu não é mais treinador do Boston River Divulgação/Boston River

Por MH

Publicado 09/11/2020 18:43 | Atualizado 09/11/2020 19:38

Ídolo do Botafogo e da Celeste Olímpica, o atacante Loco Abreu colocou um ponto final em sua passagem como técnico e jogador do Boston River, do Uruguai. Aos 44 anos, o veterano encerrou um ciclo no seu 29º clube como profissional depois de levar uma 'chinelada' de 3 a 0 do River Plate, pelo Torneio Intermedio do Campeonato Uruguaio.

Loco estava no clube desde julho de 2019. O camisa 13 comandou o time em 18 jogos, conquistou três vitórias, obteve sete empates e perdeu oito partidas. Ele se escalou 14 vezes e marcou dois gols no período em que também foi técnico.

Publicidade

O Boston River está na última posição da tabela acumulada do Campeonato Uruguaio, com 16 pontos, empatado com o Plaza Colonia.