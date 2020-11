Gabigol no PES Reprodução

Por O Dia

Rio - A Globo garantiu os direitos de realização das competições oficiais de eFootball PES 2021 Season Update no Brasil, em um acordo com a Konami Digital Entertainment, gigante japonesa da indústria dos games. Na plataforma eGol, jogadores amadores poderão evoluir para o profissional em uma série de torneios e fases, e os melhores têm a chance de integrar equipes de grandes clubes, como Flamengo e Corinthians.

"Estamos muito felizes com o lançamento do projeto eGol. Vamos unir futebol e games, duas paixões dos brasileiros, em uma série de competições de PES, elevando o patamar do game nos eSports. A eGol apresenta um caminho claro para o gamer amador, que sonha ganhar a vida jogando videogame, e mais que isso, em poder fazer parte do time de eSports de algumas das maiores marcas do futebol brasileiro", diz Leandro Valentim, Head de Games e eSports da Globo.



"O eGol Open é uma importante iniciativa para esta comunidade gigante de jogadores de PES no Brasil. O objetivo é desenvolver jogadores para a cena competitiva e revelar novos talentos. A plataforma Player 1 conta com infraestrutura que permite diferentes modelos de competição e robustez para garantir uma operação de grande escala. É um ambiente seguro e democrático para a operação completa do eGol Open, com um calendário consistente de competições, oferecendo uma experiência professional de eSports", completa Jonathas de Vargas, Head de Plataformas de eSports da Globo.

Aberta e gratuita para toda a comunidade gamer brasileira, a primeira fase, chamada de eGol Open, começa nesta quinta-feira, dia 12, com torneios online para os consoles XBOX e PlayStation na Player 1, plataforma de eSports da Globo.





