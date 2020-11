Richarlison Lucas Figueiredo/CBF

Por ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 10/11/2020 16:44

Rio - Destaque do Everton, da Inglaterra, e sempre chamado pelo técnico Tite para a seleção brasileira, o atacante Richarlison afirmou nesta terça-feira que quer usar a sua visibilidade para ajudar em causas sociais que achar importantes. Em suas redes sociais com mais de 3 milhões de seguidores, já divulgou posicionamentos em defesa da saúde, do meio ambiente, da luta antirracista e do combate à violência contra a mulher.



"Quando tiver uma causa importante eu sempre vou botar a cara, ainda mais jogando na Seleção e na Inglaterra. Eu tenho essa visibilidade e sei que as autoridades olharão com carinho", comentou o jogador, em entrevista coletiva na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), onde treina com a seleção para os jogos contra Venezuela e Uruguai, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022.