Publicado 10/11/2020 17:29 | Atualizado 10/11/2020 17:30

From pond to pin! Rahm skips to a hole-in-one on No. 16 at #themasters pic.twitter.com/JNNPWgW9OP — The Masters (@TheMasters) November 10, 2020 No dia em que completa 26 anos, o golfista Jon Rahm acertou uma incrivel tacada durante o aquecimento para competir o "The Masters", no Augusta National Golf Club, na Geórgia, um dos principais torneios de golfe. A jogada já está sendo considerada como a mais incrível da história.

O "desafio do lago" é algo tradicional no The Masters e consiste em tentar acertar o buraco fazendo a bola passar por cima do lago. Na segunda-feira o espanho já havia conseguido acertar no 4º buraco, que fica um pouco mais próximo da água. Mas o que aconteceu nessa terça foi ainda mais impressionante, tendo em vista que ele acertou o 16º.