Por O Dia

Publicado 10/11/2020 17:43 | Atualizado 10/11/2020 17:44

Rio - Ainda se recuperando de lesão no adutor, Neymar faz tratamento intensivo com a esperança de retornar a campo contra o Uruguai, em Montevidéu, na próxima terça-feira, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022.

O craque chegou na Granja Comary na segunda-feira e iniciou o trabalho físico durante a tarde. Em seguida, deu voltas ao redor do campo e fez exercícios de mobilidade ao lado do fisioterapeuta Rafael Martini.



Neymar está descartado para o jogo contra a Venezuela, nesta sexta-feira, no Morumbi. O objetivo do camisa 10 é estar em campo contra a seleção celeste, em confronto que acontece na próxima semana.

Nesta terça, o craque começou as atividades na academia, com o restante do grupo da seleção brasileira e seguiu cronograma rígido com fisioterapia pela manhã, de tarde e até de noite.



Além de Neymar, o técnico Tite ainda tem mais cinco desfalques nesta convocação. Saíram da lista original Rodrigo Caio (lesão), Eder Militão e Casemiro (a dupla por Covid-19) e Fabinho e Philippe Coutinho, ambos por lesão. Completaram o grupo os zagueiros Felipe e Diego Carlos, os meias Allan e Bruno Guimarães e o meia-atacante Paquetá.