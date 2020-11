Rio - Convidado do "Arena SBT" desta segunda-feira, o ex-lateral esquerdo Roberto Carlos comentou a contratação de Rogério Ceni para assumir o comando do Flamengo. O ex-jogador citou a necessidade de se adaptar ao clube carioca e o comparou com Zidane.

Publicidade

"Não sei se o Rogério conhece o clube Flamengo. Tem uma história maravilhosa, é o maior de todos no São Paulo. Estava muito bem no Fortaleza. Agora, ir para o Flamengo, nesse momento, é difícil. Teria que se adaptar. O Ceni é psicólogo, amigo dos jogadores. Temos um igual aqui no Real Madrid, com o Zizou", afirmou.

Publicidade

Segundo Roberto, Rogério e Zidane se parecem pelo currículo vitorioso dentro de campo, algo que automaticamente conquista o respeito dos jogadores. Além disso, ele afirma que "hoje em dia o futebol é psicologia".

Publicidade



"Ele jogou, parou há pouco tempo. Fez história e tem respeito de todos os jogadores. Esse lado humano do Rogério colabora. Hoje em dia futebol é psicologia. Não adianta, se não tiver contato com jogador, tchau", concluiu.