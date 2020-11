Maurice Henríquez morreu após sofrer múltiplos ataques cardíacos Reprodução

Por O Dia

Publicado 11/11/2020 15:58 | Atualizado 11/11/2020 16:34

Rio - O jogador americano Maurice Henríquez, de 21 anos, morreu na última terça-feira depois de sofrer múltiplos ataques cardíacos. A informação foi confirmada pela Florida Mutineers, time de “Fero”, como era conhecido, na Call of Duty League.



Publicidade

"A família Mutineers, com tristeza, confirma hoje o falecimento repentino de Maurice “Fero” Henríquez por múltiplos ataques cardíacos. Pelo pedido da família, declaramos que a sua trágica morte não foi um suicídio. Essa é a uma perda imensurável para sua família, amigos e nossa equipe da Florida Mutineers. Ele fará muita falta todos os dias", informou a organização nas redes sociais.



A informação sobre um suposto suicídio ganhou as redes sociais e chegou-se a comentar que o jogador estava em depressão.



Publicidade

Fero jogou por times renomados no competitivo do game, como 100 Thieves e Team Envy. Ele entrou na Florida Mutineers em março deste ano e participou da campanha do time que ficou em 7º/8º lugar no COD League Championship 2020. "A Call of Duty League está de coração partido com a perda trágica de Maurice ‘Fero’ Henriquez. A sua falta será sentida durante a liga e por toda a comunidade. Nossos corações vão para todos os fãs de Fero e seus familiares", publicou o twitter oficial da competição oficial de COD.