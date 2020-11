Coudet Divulgação

Por ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 12/11/2020 10:29

Espanha - Três dias depois de pedir demissão no Internacional, o técnico argentino Eduardo Coudet foi anunciado nesta quinta-feira como novo técnico do Celta. Em suas redes sociais e em uma nota no site oficial, o clube espanhol informou que o contrato foi assinado até junho de 2022 e que ele chegará a Vigo nos próximos dias acompanhado de quatro auxiliares.



No comunicado oficial, o Celta destacou que "El Chacho", como é conhecido, é um dos melhores treinadores da América do Sul. Ele chega para ajudar o clube a melhorar no Campeonato Espanhol, já que está na 17.ª colocação, uma acima da zona de rebaixamento.