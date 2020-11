Andrés Sanchez pede licença da presidência do Corinthians

Andrés Sanchez Divulgação

Publicado 12/11/2020 11:25 | Atualizado 12/11/2020 11:36

Rio - Andrés Sanchez não é mais o presidente do Corinthians. O ex-mandatário pediu licença do cargo até o dia 30 de novembro, e Alexandre Husni, seu vice, já tomou posse. No dia 28 de novembro, os sócios do clube paulista vão eleger quem será o novo ocupante do cargo máximo do Timão pelos próximos três anos (a partir de janeiro de 2021).

A ideia de Andrés é fazer uma homenagem a cada um de seus vices, deixando que os dois atuem como presidentes na reta final de seu mandato. Com isso, o pedido de licença será renovado em dezembro, quando Edna Murad, a outra vice-presidente assume o comando do clube de maneira formal.



Apesar do afastamento, Andrés seguirá acompanhando o time em viagens e atuará como uma espécie de diretor de futebol.

O próximo compromisso do Corinthians no Campeonato Brasileiro será contra o Atlético-MG, no próximo sábado, na Neo Química Arena. A bola rola às 19h (de Brasília).