Por O Dia

Rio - Internado há oito dias após ser submetido a uma delicada cirurgia no cérebro , Diego Armando Maradona recebeu alta da clínica de Olivos, em Buenos Aires. O ex-craque deixou o local de ambulância no fim da tarde da última quarta-feira.

"Diego é incrível. Quero continuar trabalhando (com ele). Há uma equipe muito grande de médicos (cuidando dele). Ele irá para um local adequado para seguir o tratamento. Agradeço a todos", afirmou Leopoldo Luque, médico pessoal de Maradona.



Maradona passou por uma cirurgia na semana passada, para a drenagem de uma pequena hemorragia no cérebro. Na terça-feira, o ídolo argentino apresentou sintomas de abstinência de álcool e disse que não queria passar mais tempo no hospital. Segundo o médico Leopoldo Luque, cirurgia era considerada simples, mas havia a preocupação pela condição do ex-jogador, que completou 60 anos recentemente.