Publicado 12/11/2020 15:27

Rio - A seleção da Islândia fez sucesso na Copa do Mundo de 2018 por conta da beleza dos seus jogadores. No entanto, um jogador em específico chamou mais atenção. Trata-se de: Rurik Gislason. O jogador foi descrito pela BBC na ocasião como uma mistura de Chris Hemsworth com Brad Pitt.

Hoje, aos 32 anos de idade, Gislason se aposentou após passagens pelo futebol da Inglaterra, Dinamarca e Alemanha. Apesar disso, o jogador continua recebendo propostas, mas nem sempre ligadas ao futebol.

"Havia quem quisesse que eu doasse meu esperma", contou, em declaração reproduzida pela imprensa islandesa.

O jogador também recebeu diversos convites para se tornar modelo e ator, possibilidades que não foram descartadas.

"Há alguns projetos interessantes no futuro", disse, sinalizando ter aceitado trabalhar diante das câmeras. "É um programa de televisão na Alemanha, e decidi tentar um papel em um filme islandês."