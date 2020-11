'Gabriel Menino Lucas Figueiredo / CBF

Por O Dia

Publicado 12/11/2020 13:31

Rio - O lateral Gabriel Menino teve diagnóstico positivo para a Covid-19 e está fora dos próximos jogos da seleção brasileira, contra Venezuela e Uruguai. A informação foi confirmada pelo médico Rodrigo Lasmar durante entrevista nesta quinta-feira.

Publicidade

"Nos testes realizados ontem, o atleta Gabriel Menino foi testado positivo para Covid-19. Todos os outros atletas do grupo testaram negativo. É importante colocarmos que, na segunda-feira, quando os atletas chegaram, todos os membros da delegação foram testados e os resultados foram negativos. Nós já informamos o departamento médico do Palmeiras, o jogador está assintomático, já está isolado e está sendo desconvocado da Seleção neste momento. Todas as medidas protetivas estão sendo tomadas. Vamos realizar uma nova bateria de testes antes da nossa viagem ao Uruguai, após o jogo", afirmou Rodrigo.

A equipe de Tite enfrenta a Venezuela na próxima sexta-feira, às 21h30, no Morumbi. Na terça, encara o Uruguai, às 20h, no Estádio Centenário.