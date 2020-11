Neto, apresentador da Band Reprodução

Por O Dia

Publicado 12/11/2020 19:42 | Atualizado 12/11/2020 19:44

Rio - Neto ficou irritado com a declaração recente do presidente Jair Bolsonaro, que, ao falar sobre a pandemia da Covid-19, afirmou que Brasil "tem que deixar de ser um país de maricas". Durante "Os Donos da Bola" desta quinta-feira, o apresentador lamentou a postura do presidente e afirmou que a fala dele só prejudica a imagem do país.

Publicidade

"Quando o presidente fala que somos um país de maricas, como você pode acreditar no povo? Como você pode acreditar que o povo é trabalhador, que estamos passado uma fase desgranhenta, as pessoas arrebentando para trabalhar.... Nós somos um povo de maricas?", questionou o ex-jogador.

"Muito pelo contrário, até porque quem é homofóbico não sabe o que é ser gay, hétero, um país de racistas, que nós somos. Aí um presidente vem e fala isso. É mais ou menos igual ao futebol, favorece quem? Sempre os grandes", completou.