Destaque contra a Bolívia, Neymar se diverte em treino Lucas Figueiredo/CBF

Por ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 12/11/2020 22:41 | Atualizado 12/11/2020 22:44

Rio - Neymar está desconvocado da seleção brasileira. Após quatro dias de tratamentos na Granja Comary, em Teresópolis, o departamento médico constatou nesta quinta-feira que não haveria tempo hábil para recuperação do jogador antes da partida contra o Uruguai, na terça-feira (17), válida pela quarta rodada das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo.



O astro do Paris Saint-Germain se apresentou à seleção ainda em fase de tratamento de uma lesão no músculo adutor da perna esquerda sofrida em jogo da Liga dos Campeões da Europa. Havia expectativa de que ele evoluísse a tempo de enfrentar o Uruguai, o que não se confirmou.