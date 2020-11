Messi AFP

Por ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 13/11/2020 09:49

Argentina - Lionel Messi sempre aparenta tranquilidade em campo quando joga pelo Barcelona e pela seleção da Argentina. Mas não foi o que aconteceu nesta quinta-feira no empate por 1 a 1 do time nacional contra o Paraguai, no estádio La Bombonera, em Buenos Aires, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. Indignado pela anulação de um gol seu no segundo tempo, o craque perdeu a paciência com o árbitro brasileiro Raphael Claus.