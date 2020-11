Libertadores Alexandre Vidal / Flamengo

Por O Dia

Publicado 13/11/2020 12:30

Rio - Após decidir que a final da Libertadores será no dia 30 de janeiro, a Conmebol entrou em contato com a CBF para que não seja marcada nenhuma partida do Campeonato Brasileiro no dia do jogo decisivo. As informações são do portal "UOL".

Como a partida vai ser realizada no Maracanã, a ideia é que a decisão continental seja evento único no país nesse dia, mesmo se não tiver times brasileiros classificados para o confronto. No calendário atualizado da CBF para a temporada atual, no final de semana de 30 e 31 de janeiro estão previstas a 33ª rodada da Série A, a última (38ª) da Série B, a finalíssima da Série C e primeiro jogo decisivo da Série D.

No ano passado, Flamengo e River Plate decidiram a Libertadores em um sábado, dia 23 de novembro. No diante seguinte, mesmo sem jogador, o clube carioca foi campeão do Brasileiro, após tropeço do Palmeiras.