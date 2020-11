A seleção brasileira venceu a Bolívia no Pré-Olímpico após surto de vômito e diarreia na delegação AFP

Por LANCE!

Publicado 13/11/2020 16:54 | Atualizado 13/11/2020 16:54

Rio - A Band fechou acordo na última quinta-feira para transmitir com exclusividade na TV aberta o amistoso da Seleção Brasileira Olímpica contra a Coreia do Sul, neste sábado, às 10h, no estádio Al Salam, no Egito. A emissora acordou pontualmente a exibição do jogo junto à CBF, detentora dos direitos de amistosos preparatórios da equipe sub-23. O SporTV exibirá a partida na TV por assinatura.

Até o momento, a Band não confirma a transmissão do outro jogo preparatório, contra o Egito, na próxima terça-feira, às 16h. No entanto, a CBF já divulgou em seu site oficial que a partida também terá transmissão tanto da Band quanto do SporTV.

A Seleção Olímpica do Brasil, comandada por André Jardine, segue realizando amistosos visando a preparação para as Olimpíadas de Tóquio, em julho de 2021.