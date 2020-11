Neto, apresentador da Band Reprodução

Por O Dia

Publicado 13/11/2020 17:32

Rio - Neto rasgou elogios ao narrador Gustavo Villani, do Grupo Globo. Durante o programa "Os Donos da Bola" desta sexta-feira, o ex-jogador destacou a atuação do locutor no empate em 1 a 1 entre Argentina e Paraguai, pelas Eliminatórias, na noite da última quinta-feira.

"Parabéns, Villani! Está narrando muito. Está demais! Está monstro sagrado! E também estava o Pedrinho comentando, que é um monstro. E o Lédio também. Três monstros. Não precisa jogar bola para entender de futebol", disse Neto.