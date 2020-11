Extreme E terá circuitos montados em terrenos naturais Divulgação

Rio - A temporada de estreia da ‘Extreme E’, nova categoria do automobilismo mundial, com corridas entre carros elétricos em lugares afetados por mudanças climáticas, terá transmissão dos canais SporTV.

Serão cinco etapas, uma delas na Amazônia. Arábia Saudita, Senegal, Groenlândia e Argentina também estão no calendário, que começa em março de 2021. A categoria reedita a rivalidade entre dois grandes pilotos da Fórmula 1, desta vez fora das pistas. O inglês Lewis Hamilton é executivo da equipe ‘X44’, enquanto o alemão Nico Rosberg comanda a ‘Rosberg Xtreme Racing’.

A nova categoria promove disputas sustentáveis, sem emissões de gases poluentes, em um momento de discussão intensa sobre as mudanças climáticas.

“Essa parceria com a Globo é empolgante. Os brasileiros têm afinidade de longa data com o automobilismo e vão adorar este novo formato de corrida, que combina equipes de ponta, veículos elétricos de última geração e velocidade. Tudo isso associado à preocupação com o futuro do nosso planeta. A Globo é a parceira perfeita para nos ajudar a engajar uma nova geração de fãs neste novo esporte”, diz Ali Russell, Diretor de Marketing da Extreme E.