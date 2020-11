Felipe Prior Reprodução / Globo Play

Rio - O pugilista Esquiva Falcão comentou sobre a briga envolvendo o ex-BBB Felipe Prior, em Ilha Bela, litoral de São Paulo. Em rede social, o medalhista de prata dos Jogos Olímpicos de Londres, em 2012, fez uma "análise" do desempenho do participante do BIg Brother Brasil 20 em uma briga de rua.

"Acabei de ver o vídeo do Felipe Prior. Preciso urgente dar umas aulinha ao parceiro", escreveu o pugilista.



Participante do BBB 20, Felipe Prior foi flagrado em uma briga de rua em Ilha Bela, litoral de São Paulo, nesta semana. O vídeo circulou nas redes sociais nos últimos dias e viralizou. O ex-BBB, que confirmou a veracidade do vídeo, levou a pior e foi um dos assuntos mais comentados na web.

