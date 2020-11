São Caetano não entrou em campo e perdeu por W.O. Bruno Golembiewski/CNMD

Rio - Com quase seis meses de salários atrasados, os jogadores do São Caetano não entraram em campo na tarde deste sábado para enfrentar o Marcílio Dias, em Itajaí, pela Série D do Brasileirão. O elenco sequer viajou para Santa Catarina e, por conta disso, a equipe adversário venceu por W.O.

Como foi o primeiro W.O., a punição ao São Caetano deve ser apenas a derrota por 3 a 0 e multas. No entanto, caso a situação volte a se repetir, a equipe pode ser excluída da competição.

Atualmente, o São Caetano ocupa a lanterna do Grupo 8 da Série D, com apenas 6 pontos em 11 jogos. Já o Marcílio Dias, com o resultado favorável, alcançou a vice-liderança, com 18 pontos.