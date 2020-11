Casagrande Reprodução

Por O Dia

Publicado 14/11/2020 21:29

Rio - A atuação da seleção brasileira na vitória por 1 a 0 sobre a Venezuela, na noite da última quinta-feira, no Morumbi, não agradou Casagrande. Para o comentarista, faltou coragem a Tite na hora de escalar a equipe.

"O primeiro tempo, ontem, no Morumbi, foi péssimo. Igual ao 0 a 0 da Copa América, em Salvador, em que a torcida vaiou a seleção. Falta de criatividade, muitos erros de passe no meio-campo, falta de movimentação no ataque. Para o segundo tempo, o Tite colocou o Paquetá e melhorou um pouco. Ele até participou da jogada do gol", disse Casão.

"Eu não gostei. Precisa melhorar muito para encarar o Uruguai na terça-feira. O Tite precisa ser mais corajoso. Jogando em casa contra Venezuela, Bolívia, não dá para ter dois volantes. Podia ir com um só, com melhor qualidade de passe - Arthur ou Bruno Guimarães. O resultado foi bom, mas não estou gostando do futebol da seleção", completou.