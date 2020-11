Alex Telles CBF

Por O Dia

Publicado 14/11/2020 22:50

Rio - Mais uma baixa na seleção brasileira. O lateral-esquerdo Alex Telles testou positivo para a Covid-19 e foi cortado. Guilherme Arana, jogador do Atlético-MG, foi escolhido por Tite para substituir o atleta do Manchester United.

O jogador entrou em campo e marcou na vitória de virada do Galo sobre o Corinthians neste sábado.

Alex Telles já tinha testado negativo por duas vezes durante a semana. No PCR feito neste sábado, veio o resultado positivo novamente. Ele já tinha sido diagnosticado com a doença no clube inglês, mas, segundo o departamento médico da seleção, não está mais em fase de transmissão da doença.

Após vencer a Venezuela por 1 a 0 na última sexta-feira, o Brasil voltará aos gramados na próxima terça-feira contra o Uruguai, em Montevidéu.