15/11/2020

Rio - Luis Figo, ídolo português, avaliou o futuro de Lionel Messi no Barcelona. No começo de setembro, o craque argentino anunciou que iria permanecer no clube até o fim de seus contrato, em junho de 2021.



Em entrevista ao jornal 'Marca', o ex-jogador de Real Madrid e Barcelona afirmou que, caso Messi realmente deseje sair do time espanhol, nada será capaz de impedir a vontade do craque.



"Ele terá seus motivos para tomar essa decisão. Todos os clubes querem ter um jogador como Messi, mas isso depende de fatores como a situação financeira do clube, os custos que o seu salário implica, a vontade do jogador. Ao final, se você não quer estar em um lugar não há nada que possa te impedir", disse Figo.