Guilherme Arana Divulgação

Por O Dia

Publicado 15/11/2020 14:21 | Atualizado 15/11/2020 14:23

Rio - A seleção brasileira ganhou um novato em seu grupo para a partida contra o Uruguai, na próxima terça-feira. Neste domingo, o lateral Guilherme Arana falou sobre a emoção de ser convocado pela primeira vez para vestir a amarelinha.

"Não tenho palavras para descrever a minha felicidade. Só tenho que agradecer a todas as pessoas que sempre acreditaram no meu futebol e me ajudaram desde criança. Agradeço a todos os clubes que me deram a oportunidade de trabalhar, desde os meus primeiros passos no futebol até hoje. Cada um deles foi muito importante para eu conseguir conquistar esse sonho de ser convocado", disse o lateral.

Arana foi convocado após o corte de Alex Telles. O jogador do Manchester United testou positivo para a Covid-19 no último sábado.